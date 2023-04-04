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MLB／大谷翔平超前兩分砲 全壘打草帽已換上自家隊徽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷面對水手隊3連戰首戰就開砲。 美聯社
大谷面對水手隊3連戰首戰就開砲。 美聯社

大谷翔平昨天炸裂本季首轟，第2轟來得很快，今天在面對水手隊3連戰首戰就開砲，5局上敲出超前兩分砲，而天使的全壘打慶祝草帽，已從原本的NBA金州勇士隊徽改貼成自家隊徽。

天使今天展開與水手的3連戰，大谷將在第3戰擔任先發投手，今天先扛第3棒、指定打擊出賽，前兩打席都是滾地球出局，包括一支雙殺打，扳回顏面的劇本在第5局就上演。

兩隊2：2平手之際，楚奧特（Mike Trout）先選保送上壘，大谷狙擊柯比（George Kirby）的85.5哩變速球，一棒轟出中外野，敲出一發超前兩分砲。

大谷繞壘後回到休息區，隊友幫他戴上全壘打慶祝草帽，這頂草帽在前一場比賽首度亮相，當時帽子上仍是勇士隊徽，今天已見到同一頂草帽被修改為天使隊徽，帽簷底下仍可見勇士的藍黃配色。

勇士 天使 水手

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