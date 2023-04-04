MLB／紅襪首局就炸3轟贏不了 張育成僅代跑亮相

海盜、紅襪隊今天端出花火祭，各敲3發全壘打，包括日籍強打吉田正尚都在首局以兩分砲寫下大聯盟生涯首轟，海盜終場以7：6贏球；效力紅襪的台將張育成僅代跑亮相，沒有打擊機會。

兩隊首局就攻勢凌厲，海盜1局上取得3分，紅襪下半局就以3轟回應，狄佛斯（Rafael Devers）陽春砲、吉田兩分砲，卡薩斯（Triston Casas）補上另一發兩分砲，單局攻下5分，苦主海盜先發投手奧維多（Johan Oviedo）最終投4.2局失5分（責失4分）。

紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）也扛不住，投4局被敲8安打、失7分，他挨了3發陽春砲，其中兩轟是雷諾斯（Bryan Reynolds ）下的毒手。

這場煙火秀在比賽進入後半段後終於看到燃料見底，紅襪僅在第6局靠杜沃（Adam Duvall）的安打再挹注1分；8局下、一出局，透納（Justin Turner）選到保送後，換上張育成代跑，紅襪接下來的攻勢止於兩個滾地球出局。

兩軍狂炸6轟，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）坦言，這在賽季之初並不尋常，「我沒在球季剛開打時看過這種狀況，球都在飛。」他也指出克佛佛的投球表現必須要更好，「他今天的球路執行並不到位，對手頻頻把球扛出牆。」