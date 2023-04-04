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MLB／天使瑞登揪球迷衣領遭禁賽4場 已打電話說了抱歉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
與球迷發生衝突的瑞登確定遭到大聯盟禁賽4場。 路透社
與球迷發生衝突的瑞登確定遭到大聯盟禁賽4場。 路透社

天使隊球星瑞登（Anthony Rendon）在開幕戰滋事，賽後揪著球迷衣領開罵，確定遭到大聯盟禁賽4場，他今天受訪為此事致歉，也透過電話與球迷聊開，兩人都為當天的事件向對方道歉。

爭執場面發生在台灣時間3月31日，天使以1：2輸給運動家隊，球員走進選手通道前，瑞登與一名身著運動家服飾的球迷發生糾紛，影片中可見他拉扯球迷的衣領，質問：「你剛剛說我什麼？你罵我Bxxxxx對吧？」且朝球迷的方向揮了一把但揮空，包括大谷翔平在內，多位天使選手當時都從瑞登的後方經過，目睹整起事件。

大聯盟原本祭出5場禁賽，但在瑞登放棄上訴後，大聯盟主動下修為4場，從今天賽事開始執行。

瑞登首度鬆口談這次事件，他表示其實自己在當天就想找球迷道歉，但換完衣服後回到觀眾席上，保全通知他球迷已經離開，兩人在今天透過電話聯繫。瑞登表示，「我通常都與球迷互動良好，但那天真的被情緒影響了。我與那位球迷已在電話裡聊過，我們向彼此道歉。」

天使教頭尼文（Phil Nevin）沒有過多責備，「他已經為此事感到後悔，這件事不會改變我們對他的觀感，他還是球隊裡很棒的領袖，也願意承擔身為領袖的責任。」

天使 大聯盟 運動家

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