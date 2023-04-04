聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平備戰6日先發 想見「朗神」先跑100公尺
天使與水手隊今天展開3連戰，大谷翔平賽前進行投手準備時，注意到正在外野跑步的水手總裁特助鈴木一朗，跑了約100公尺，前去與大前輩打招呼。
大谷將在這波3連戰的最後一戰登板，台灣時間6日扛起先發投球任務，今天先以指定打擊、第3棒出賽，賽前則是進牛棚練投，共投42球。
日本媒體注意到，賽前約4小時，一朗正在右外野折返跑，大谷則在左外野進行投手備戰，注意到前輩的身影後，他放下手套、邁開腳步，跟在一朗屁股後面跑了過去。
直到一朗已跑回右外野邊線處，才轉身看到大谷，大谷則是趕緊脫下球帽鞠躬，一朗上前與他握手，兩人也聊了一會兒，日本媒體拍攝下畫面，點評是「經典賽新舊英雄的相會」。一朗參與過2006、2009年經典賽，大谷則是今年的經典賽MVP，日本在上述3屆都帶回冠軍。
Shohei Ohtani took off his hat and bowed to baseball legend Ichiro Suzuki ❤️🇯🇵 pic.twitter.com/6PAIn4viyX— ESPN (@espn) 2023年4月4日
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言