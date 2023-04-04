MLB／大谷翔平備戰6日先發 想見「朗神」先跑100公尺

天使與水手隊今天展開3連戰，大谷翔平賽前進行投手準備時，注意到正在外野跑步的水手總裁特助鈴木一朗，跑了約100公尺，前去與大前輩打招呼。

大谷將在這波3連戰的最後一戰登板，台灣時間6日扛起先發投球任務，今天先以指定打擊、第3棒出賽，賽前則是進牛棚練投，共投42球。

日本媒體注意到，賽前約4小時，一朗正在右外野折返跑，大谷則在左外野進行投手備戰，注意到前輩的身影後，他放下手套、邁開腳步，跟在一朗屁股後面跑了過去。

直到一朗已跑回右外野邊線處，才轉身看到大谷，大谷則是趕緊脫下球帽鞠躬，一朗上前與他握手，兩人也聊了一會兒，日本媒體拍攝下畫面，點評是「經典賽新舊英雄的相會」。一朗參與過2006、2009年經典賽，大谷則是今年的經典賽MVP，日本在上述3屆都帶回冠軍。