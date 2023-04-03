快訊

新竹發生「蛋蛋車禍」11箱蛋掉地染黃馬路 不見司機蹤影

少選深色！醫曝染髮「最佳間隔時間」染完1動作必做

MLB／新制奏效快快快！15場有14場不到3小時就搞定

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊今天對抗洛磯只用了兩小時3分就結束比賽。 美聯社
教士隊今天對抗洛磯只用了兩小時3分就結束比賽。 美聯社

大聯盟新制上路，有效縮短比賽時間，教士隊今天在聖地牙哥主場對洛磯隊之戰，只花2小時3分就打完9局比賽，以3：1獲勝，成為新球季最快的比賽。

大聯盟3月31日開打，今天進行第4天賽事，30隊全部登場，15場比賽有14場在3小時內打完，包括水手隊在主場對守護者隊延長10局5：6落敗，只花2小時57分。

今天15場比賽節奏明快，其中7場比賽打不到兩個半鐘頭就收工，唯一超過3小時是太空人、白襪隊之戰，太空人在主場3：6輸球，其實也是3小時6分就結束。

今年球季本來最快的比賽是昨天水手、守護者之戰，打了2小時4分，今天教士對洛磯又少了1分鐘；至於大聯盟史上最短的9局比賽是1919年9月28日巨人、費城人隊之戰，短短51分鐘就打完。

大聯盟今年新規定，投手在壘上沒有跑者時，必須15秒內開始投球，壘上有人則為20秒，否則直接判定壞球，打者也要在8秒內準備擊球，未依規定就判定好球，目前平均比賽時間2小時34分，比去年（3小時6分）減少32分。

教士先發投手盧戈（Seth Lugo）今天投7局只失1分，葛利桑（Trent Grisham）3局下轟出陽春砲，波賈茲（Xander Bogaerts）追加兩分砲，4連戰最後一戰贏球後，系列賽扳平戰局。

值得一提的是，教士這4場比賽全部爆滿，一共湧進17萬4915人，寫下隊史4連戰新紀錄。

大聯盟 教士 水手

延伸閱讀

MLB／千賀滉大「幽靈指叉球」一度失靈 開賽緊張到雙腿不穩

MLB／經典賽與金河成當難兄難弟 波賈茲：沒料到這麼早出局

經典賽Live／張育成滿貫砲9:5打下荷蘭取第二勝 明拚前進東京門票

經典賽／重逢波賈茲收到「禁轟令」 林子偉笑笑婉拒

相關新聞

MLB／大谷、神鱒2轟炸飛881呎 運動家教頭無奈：多遠都沒差

天使今天以6：0擊敗運動家隊，楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平一前一後開張本季全壘打數，第5局連兩打席開轟，天使...

MLB／新球季身價排名出爐 大谷唯一包辦投打頂尖地位

大聯盟新球季開打，30隊球員身價出爐，美國媒體「今日美國」（USA Today）整理年薪數字，公布各種排名，天使隊「二刀...

MLB／賈吉、史丹頓聯手開轟又贏 洋基超級新人布里托首勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天接力開轟，3局下...

MLB／張育成本季首打席吞K 紅襪3戰攻9、9、9分寫罕見紀錄

紅襪隊今天再以9：5擊敗金鶯隊，3連戰各攻9分、合計27分，寫下罕見紀錄，台將張育成7局下代跑，8局等到本季第一個打席機...

MLB／千賀滉大「幽靈指叉球」一度失靈 開賽緊張到雙腿不穩

大都會隊30歲日籍投手千賀滉大今天初登板，對馬林魚隊甩掉一開賽超緊張的心情，先發5.1局只被揮出3支安打、失1分，奪下大...

MLB／天使開轟慶祝戴金州勇士草帽 楚奧特：我是76人迷

天使隊去年敲全壘打時的牛仔帽慶祝，今年換個形式登場，天使今天以6：0、3發全壘打炸碎運動家隊之戰，出現在球員頭上的帽子是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦