MLB／斯普林斯6局無安打卻被換下場 光芒總仔：我向他道歉了

光芒今天以5：1擊敗老虎，先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）投出6局無安打比賽，還飆出生涯新高的12次三振，卻在只用81球的情況下被換掉，賽後光芒總教練凱許（Kevin Cash）也向他「道歉」。

「我完全尊重投出無安打比賽的重要性，我向他道歉了，但我認為必須做出對球隊最好的決定」凱許說。

斯普林斯透露自己很想繼續投，但他也能理解教練，「當他跟我說今天收工了，我不會質疑他，這是他的工作，我的工作只是投球。希望未來還有機會時，我可以說出自己的想法。」

現年30歲的斯普林斯2015年第888順位才被遊騎兵選中，2018年升上大聯盟後，前後被指定讓渡3次，2021年來到光芒後終於站穩腳跟，去年更轉型成先發投手，主投135.1局，防禦率2.46，休賽季也和光芒簽下4年3100萬美元的合約。

斯普林斯並沒有滿足現狀，休賽季他和投手教練討論，增加新球路「橫掃滑球」（Sweeper）。新球路讓斯普林斯的表現更上一層樓，春訓14局0失分和這場比賽都是很好的證明，凱許稱讚：「這是一個出色的表現，他的球威達到生涯顛峰，他盡可能做好他能做到的事。」