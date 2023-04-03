快訊

新竹發生「蛋蛋車禍」11箱蛋掉地染黃馬路 不見司機蹤影

少選深色！醫曝染髮「最佳間隔時間」染完1動作必做

MLB／斯普林斯6局無安打卻被換下場 光芒總仔：我向他道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
斯普林斯。 法新社
斯普林斯。 法新社

光芒今天以5：1擊敗老虎，先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）投出6局無安打比賽，還飆出生涯新高的12次三振，卻在只用81球的情況下被換掉，賽後光芒總教練凱許（Kevin Cash）也向他「道歉」。

「我完全尊重投出無安打比賽的重要性，我向他道歉了，但我認為必須做出對球隊最好的決定」凱許說。

斯普林斯透露自己很想繼續投，但他也能理解教練，「當他跟我說今天收工了，我不會質疑他，這是他的工作，我的工作只是投球。希望未來還有機會時，我可以說出自己的想法。」

現年30歲的斯普林斯2015年第888順位才被遊騎兵選中，2018年升上大聯盟後，前後被指定讓渡3次，2021年來到光芒後終於站穩腳跟，去年更轉型成先發投手，主投135.1局，防禦率2.46，休賽季也和光芒簽下4年3100萬美元的合約。

斯普林斯並沒有滿足現狀，休賽季他和投手教練討論，增加新球路「橫掃滑球」（Sweeper）。新球路讓斯普林斯的表現更上一層樓，春訓14局0失分和這場比賽都是很好的證明，凱許稱讚：「這是一個出色的表現，他的球威達到生涯顛峰，他盡可能做好他能做到的事。」

相關新聞

MLB／大谷、神鱒2轟炸飛881呎 運動家教頭無奈：多遠都沒差

天使今天以6：0擊敗運動家隊，楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平一前一後開張本季全壘打數，第5局連兩打席開轟，天使...

MLB／新球季身價排名出爐 大谷唯一包辦投打頂尖地位

大聯盟新球季開打，30隊球員身價出爐，美國媒體「今日美國」（USA Today）整理年薪數字，公布各種排名，天使隊「二刀...

MLB／賈吉、史丹頓聯手開轟又贏 洋基超級新人布里托首勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天接力開轟，3局下...

MLB／張育成本季首打席吞K 紅襪3戰攻9、9、9分寫罕見紀錄

紅襪隊今天再以9：5擊敗金鶯隊，3連戰各攻9分、合計27分，寫下罕見紀錄，台將張育成7局下代跑，8局等到本季第一個打席機...

MLB／卡布雷拉總收入超過4億美元 A-Rod讓出領先地位

大聯盟「500轟俱樂部」成員卡布雷拉（Miguel Cabrera）將在18日滿40歲，他在老虎隊最後一季年薪達3200...

MLB／千賀滉大「幽靈指叉球」一度失靈 開賽緊張到雙腿不穩

大都會隊30歲日籍投手千賀滉大今天初登板，對馬林魚隊甩掉一開賽超緊張的心情，先發5.1局只被揮出3支安打、失1分，奪下大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦