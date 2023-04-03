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MLB／10年前來台打過U12 洋基大物游擊手盜出罕見紀錄
洋基隊今天在紐約主場以6：0擊敗巨人隊，開季第1個系列賽2勝1敗，21歲超級新人沃爾普（Anthony Volpe）7局下盜上三壘，成為大聯盟從1901年至今，第5位生涯前3戰都有盜壘成功紀錄的球員。
洋基打完前6局靠賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、東岡（Kyle Higashioka）先後開轟，以4：0領先，7局下追加兩分就是靠沃爾普的快腿發動攻勢。
這位大物游擊手靠保送、暴投攻占二壘，托瑞斯（Gleyber Torres）再獲保送，兩人演出雙盜壘，形成二、三壘有人，分別靠高飛犧牲打、暴投得分。
沃爾普成為洋基開季游擊手，受到紐約媒體、球迷關注，對巨人3戰合計9打數2安打、保送兩次，充分發揮速度優勢，演出3次盜壘成功，為球隊跑回兩分。
沃爾普繼2013年紅人隊漢米爾頓（Billy Hamilton）之後，生涯前3戰都有盜壘成功紀錄，成為大聯盟近10年第1人；他表示，7局下就是想要盜上三壘，讓得分更容易，這要歸功於教練團的分析，降低盜壘失敗風險。
其實沃爾普曾在2013年來台，代表美國參加第2屆U12世界盃棒球賽，並在天母球場舉行的冠軍戰以8：1擊敗中華隊，還獲選大會最佳二壘手；2016年在日本福島縣進行的第3屆U15世界盃，沃爾普再度當選國手，在預賽以18：3大勝中華隊，美國最後奪下季軍。
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