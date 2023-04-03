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MLB／卡布雷拉總收入超過4億美元 A-Rod讓出領先地位

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
老虎隊卡布雷拉（左），將是史上首位總收入超過4億美元的球員。法新社
老虎隊卡布雷拉（左），將是史上首位總收入超過4億美元的球員。法新社

大聯盟「500轟俱樂部」成員卡布雷拉（Miguel Cabrera）將在18日滿40歲，他在老虎隊最後一季年薪達3200萬美元，也是史上首位總收入超過4億美元的球員，洋基隊退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）退居第2。

大聯盟本季只有16名球員年薪達3千萬美元以上，天使隊大谷翔平（3千萬）是唯一亞洲代表，卡布雷拉和洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）並列12，他在2016年和老虎簽下8年2億4800萬美元合，今年已是最後一年，將在季後退休。

根據Baseball-Reference網站的統計數字，卡布雷拉生涯21年總收入4億41萬623美元，正式超越A-Rod的3億9928萬5104美元，躍居史上最高，換算台幣約是122億7千萬元。

大聯盟球員總收入超過3億美元共有6人，從排名第3開始，依序是大都會隊韋蘭德（Justin Verlander）3億6084萬8333美元、紅雀隊退役球星普荷斯（Albert Pujols）3億4654萬436美元、皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）3億3850萬3000美元、大都會隊薛則（Max Scherzer）3億771萬7324美元。

老虎今天在客場1：5不敵光芒隊，開季第1個3連戰遭橫掃，卡布雷拉3戰合計10打數2安打，包括1支二壘打，攻下1分打點，生涯全壘打仍是507支。

大聯盟 老虎

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