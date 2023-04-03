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MLB／賈吉、史丹頓聯手開轟又贏 洋基超級新人布里托首勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊「法官」賈吉3局下陽春砲成為致勝一擊。法新社
洋基隊「法官」賈吉3局下陽春砲成為致勝一擊。法新社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天接力開轟，3局下攻下3分奠定勝基，終場以6：0擊敗來訪的巨人隊，開季第1個系列賽在紐約主場2勝1敗收工。

洋基全場7支安打就有3支全壘打，賈吉3局下陽春砲成為致勝一擊，史丹頓485英尺大號兩分砲，轟上中外野上層看台，更是個人生涯第2遠（最遠504英尺），兩人都是本季第2轟紀錄。

東岡（Kyle Higashioka）4局下追加陽春砲，本季首轟出爐，苦主全是巨人先發投手史崔普林（Ross Stripling），投5局失4分吞下本首敗。

洋基25歲菜鳥投手布里托（Jhony Brito）大聯盟初登板，表現也很搶眼，先發5局只被揮出兩支安打，飆出6次三振，奪下珍貴勝投。

布里托去年在2A、3A合計11勝4敗、防禦率2.96，大聯盟首秀投出氣勢，巨人一壘手戴維斯（J.D. Davis）說：「接下來幾年，布里托將會是洋基主力投手，速球搭配變速球很難應付。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也對布里托的表現讚不絕口，認為他投得很自在，表現非常好、為球隊貢獻重要勝利。

洋基隊史開季前3戰首次出現完封對手兩場（開幕戰5：0），賈吉、史丹頓聯手開轟的戰績是29勝2敗（包括季後賽），史丹頓說：「繼續打下去。」

洋基隊「怪力男」史丹頓轟出485英尺大號兩分砲。法新社
洋基隊「怪力男」史丹頓轟出485英尺大號兩分砲。法新社

洋基 史丹頓 賈吉

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