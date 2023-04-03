MLB／千賀滉大「幽靈指叉球」一度失靈 開賽緊張到雙腿不穩

大都會隊30歲日籍投手千賀滉大今天初登板，對馬林魚隊甩掉一開賽超緊張的心情，先發5.1局只被揮出3支安打、失1分，奪下大聯盟生涯首勝，他在賽後坦言：「首次站上投手丘有些緊張，雙腿不太穩定，就像幽靈一樣。」

大都會開季作客邁阿密，對馬林魚展開4連戰，千賀今天在最後一戰登板，幫助大都會5：1獲勝，帶著3勝1敗離開，大聯盟官網形容，他的先發首秀前10分鐘「不知所措、緊張、也許還有點茫然」。

千賀過去在日職軟銀隊11年投出87勝，季前和大都會簽下5年7500萬美元合約，首次在大聯盟登板，一開始還是緊張兮兮，1局下面對馬林魚前兩棒就被連續安打失1分，接下來兩次保送形成滿壘，引起大都會牛棚騷動。

千賀的指叉球被喻為「幽靈」等級，自己也在手套繡上幽靈圖案，但開賽投不出來、甚至出現暴投，一度面臨更大危機；幸好他即時回穩，用招牌指叉球K掉兩名打者，連續解決3人解危。

這場比賽吸引十幾名日本記者到場採訪，千賀在日本愛知縣蒲郡市的老家也有眾多親友緊盯轉播，還好看到完美結局；千賀最快球速飆到99英里，投出8次三振都用指叉球讓打者揮空，大都會投手教練海夫納（Jeremy Hefner）說：「千賀今年30歲，但很多方面還是菜鳥，我認為他和24歲新秀不同之處，就是能夠解決問題。」

大聯盟珍貴首勝到手，千賀也鬆了一口氣，他說：「這是一個漸進的過程，一步一步慢慢來，我會愈來愈習慣環境。」