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MLB／天使開轟慶祝戴金州勇士草帽 楚奧特：我是76人迷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
楚奧特戴上印有NBA勇士隊徽的草帽。 法新社
楚奧特戴上印有NBA勇士隊徽的草帽。 法新社

天使隊去年敲全壘打時的牛仔帽慶祝，今年換個形式登場，天使今天以6：0、3發全壘打炸碎運動家隊之戰，出現在球員頭上的帽子是印有NBA勇士隊徽的草帽，楚奧特（Mike Trout）對此有小抱怨，「我是76人迷…」。

天使此役的6分都靠全壘打入手，第4局菜鳥捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）先敲三分砲、生涯首轟，第5局楚奧特炸裂兩分砲，下一打席輪到大谷翔平也開轟。

眼尖球迷注意到，開轟球員繞壘後回到休息區，隊友們紛紛幫他們戴上草帽，天使推特分享照片，寫著：「好天氣需要一頂好帽子」。然而面對灣區球隊運動家，天使的草帽上卻印有同屬灣區的NBA球隊勇士隊徽，引起外界好奇草帽由來。

外野手菲利普斯（Brett Phillips）解釋緣由，去年的牛仔帽來自職員巴斯（Tim Buss）的創意，今年他也計畫要弄一頂全壘打慶祝帽，他們本以為球季首戰就會寄達，但直到今天才收到。

天使隊去年敲全壘打時的牛仔帽慶祝，今年換個形式登場，出現在球員頭上的帽子是印有NBA勇士隊徽的草帽。圖／取自天使官方推特
天使隊去年敲全壘打時的牛仔帽慶祝，今年換個形式登場，出現在球員頭上的帽子是印有NBA勇士隊徽的草帽。圖／取自天使官方推特

這頂勇士草帽今天很忙碌，一連戴在3名選手頭上，楚奧特雖言明自己是76人迷，但也說這頂這樣的全壘打慶祝挺有趣。

媒體報導提到，勇士手握7座NBA冠軍，也是去年賽季的冠軍得主，而從2014年後就沒打過季後賽的天使，或許是想沾沾喜氣。

天使隊去年敲全壘打時的牛仔帽慶祝，今年換個形式登場，出現在球員頭上的帽子是印有NBA勇士隊徽的草帽。圖／取自天使官方推特
天使隊去年敲全壘打時的牛仔帽慶祝，今年換個形式登場，出現在球員頭上的帽子是印有NBA勇士隊徽的草帽。圖／取自天使官方推特

天使 勇士

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