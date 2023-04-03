MLB／張育成本季首打席吞K 紅襪3戰攻9、9、9分寫罕見紀錄

紅襪隊今天再以9：5擊敗金鶯隊，3連戰各攻9分、合計27分，寫下罕見紀錄，台將張育成7局下代跑，8局等到本季第一個打席機會，以三振收場。

紅襪在這3場比賽依序以9：10敗、9：8勝、9：5勝，3戰都攻9分以上不僅是隊史首見，大聯盟自1901年起，也僅1976年紅人、1978年釀酒人辦到過，紅襪成為史上第3隊。

張育成7局下先代跑，8局上留在場上守二壘，8局下在兩出局、一壘有人時上場打擊，面對右投包曼（Mike Baumann）球數2好1壞時，面對一顆83哩彈指曲球未出棒，這球在3號位進壘，張育成遭到三振。

張育成昨天已在比賽中亮相，但沒有打席，今天迎來本季在大聯盟的第1個打席，先開張的是三振數，本季首安要再等等。