快訊

MLB／大谷、神鱒2轟炸飛881呎 運動家教頭無奈：飛多遠都沒差

熟睡時蘋果iPhone被莫名「拿起」使用 網全寒毛直豎：超詭異

想被錢砸醒！航運科系個申爆增 資深航海人點破殘酷真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成本季首打席吞K 紅襪3戰攻9、9、9分寫罕見紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成今天贏來本季首次打擊機會，可惜遭三振。 路透社資料照
張育成今天贏來本季首次打擊機會，可惜遭三振。 路透社資料照

紅襪隊今天再以9：5擊敗金鶯隊，3連戰各攻9分、合計27分，寫下罕見紀錄，台將張育成7局下代跑，8局等到本季第一個打席機會，以三振收場。

紅襪在這3場比賽依序以9：10敗、9：8勝、9：5勝，3戰都攻9分以上不僅是隊史首見，大聯盟自1901年起，也僅1976年紅人、1978年釀酒人辦到過，紅襪成為史上第3隊。

張育成7局下先代跑，8局上留在場上守二壘，8局下在兩出局、一壘有人時上場打擊，面對右投包曼（Mike Baumann）球數2好1壞時，面對一顆83哩彈指曲球未出棒，這球在3號位進壘，張育成遭到三振。

張育成昨天已在比賽中亮相，但沒有打席，今天迎來本季在大聯盟的第1個打席，先開張的是三振數，本季首安要再等等。

第4棒的日籍打者吉田正尚則是4打數敲出2安打、另有1保送，為紅襪跑回3分，此役還開張大聯盟生涯首盗。

日籍好手吉田正尚今日4打數兩安打另獲得一次保送，替紅襪隊跑回3分。 美聯社
日籍好手吉田正尚今日4打數兩安打另獲得一次保送，替紅襪隊跑回3分。 美聯社

張育成 紅襪 大聯盟 吉田正尚

延伸閱讀

MLB／張育成本季初登場 杜沃雙響砲助紅襪奪首勝

MLB／張育成坐板凳紅襪1分飲恨 教練稱吉田正尚「偉大球員」

MLB／張育成拚大聯盟開季 春訓熱身賽連兩戰有安打

MLB／張育成春訓出賽不多仍進名單 紅襪記者點出關鍵原因

相關新聞

MLB／大谷、神鱒2轟炸飛881呎 運動家教頭無奈：多遠都沒差

天使今天以6：0擊敗運動家隊，楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平一前一後開張本季全壘打數，第5局連兩打席開轟，天使...

MLB／張育成本季首打席吞K 紅襪3戰攻9、9、9分寫罕見紀錄

紅襪隊今天再以9：5擊敗金鶯隊，3連戰各攻9分、合計27分，寫下罕見紀錄，台將張育成7局下代跑，8局等到本季第一個打席機...

MLB／藤浪從大好變成大壞 運動家又創近50年難看紀錄

大聯盟新球季開打第3天，藤浪晉太郎、大谷翔平首次在大聯盟對決，成為日本球迷關注的最大焦點；藤浪開賽連續解決6名打者，不料...

MLB／暌違十年對決打爆藤浪 大谷翔平給出評語

大谷翔平與高中同梯對手藤浪晉太郎在大聯盟的初次對決，由大谷占上風，2打數1安打，那支安打更點燃11分大局，讓天使隊最終以...

MLB／藤浪投2.1局失8分慘敗 對決大谷被揮1分打點安打

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎今天初登板，大聯盟生涯首戰成為悲劇，只投2.1局失8分慘敗，兩度對決大谷翔平被揮出1分打點安打...

MLB／張育成本季初登場 杜沃雙響砲助紅襪奪首勝

美職紅襪隊開季第二戰，台灣好手張育成迎來本季初登板，9局上代守上場，但還來不及等到打擊機會，隊友杜沃（Adam Duva...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦