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MLB／張育成本季首打席吞K 紅襪3戰攻9、9、9分寫罕見紀錄
紅襪隊今天再以9：5擊敗金鶯隊，3連戰各攻9分、合計27分，寫下罕見紀錄，台將張育成7局下代跑，8局等到本季第一個打席機會，以三振收場。
紅襪在這3場比賽依序以9：10敗、9：8勝、9：5勝，3戰都攻9分以上不僅是隊史首見，大聯盟自1901年起，也僅1976年紅人、1978年釀酒人辦到過，紅襪成為史上第3隊。
張育成7局下先代跑，8局上留在場上守二壘，8局下在兩出局、一壘有人時上場打擊，面對右投包曼（Mike Baumann）球數2好1壞時，面對一顆83哩彈指曲球未出棒，這球在3號位進壘，張育成遭到三振。
張育成昨天已在比賽中亮相，但沒有打席，今天迎來本季在大聯盟的第1個打席，先開張的是三振數，本季首安要再等等。
第4棒的日籍打者吉田正尚則是4打數敲出2安打、另有1保送，為紅襪跑回3分，此役還開張大聯盟生涯首盗。
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