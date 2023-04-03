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MLB／大谷、神鱒2轟炸飛881呎 運動家教頭無奈：飛多遠都沒差

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MLB／大谷、神鱒2轟炸飛881呎 運動家教頭無奈：多遠都沒差

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季首轟出爐。 美聯社
大谷翔平本季首轟出爐。 美聯社

天使今天以6：0擊敗運動家隊，楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平一前一後開張本季全壘打數，第5局連兩打席開轟，天使教頭尼文（Phil Nevin）看了很滿意，掛滿笑容直呼喜歡。

天使今天的6分都靠全壘打入手，第4局捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）先敲三分砲、生涯首轟，第5局楚奧特先炸兩分砲，下一打席輪到大谷翔平也開轟，兩轟分別飛行434呎、447呎，合計881呎。

談到這兩發大號全壘打，運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）淡然回應，「兩轟就是兩轟，飛得多遠都沒差，只要飛過牆，就是改變氣勢的一擊，而我們在那之後就無力回天了。」

楚奧特（Mike Trout）本季全壘打開張。 路透社
楚奧特（Mike Trout）本季全壘打開張。 路透社

運動家先發投手瓦迪查克（Ken Waldichuk）投5.2局被敲9安打、3轟，失6分，連續遭到楚奧特、大谷砲擊，他說：「那兩球不是紅中，但對他們投到那個位置，顯然就是錯誤。」

敵軍苦哈哈，尼文看自家兩大球星開轟當然是笑呵呵，賽後掛滿笑容談起這兩轟，「楚奧特完全咬到，翔平的打席也很棒，當他們兩人打得順，我們（天使）也會跟著順起來。」

天使 楚奧特 運動家 大谷翔平

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