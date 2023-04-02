MLB／藤浪從大好變成大壞 運動家又創近50年難看紀錄
大聯盟新球季開打第3天，藤浪晉太郎、大谷翔平首次在大聯盟對決，成為日本球迷關注的最大焦點；藤浪開賽連續解決6名打者，不料3局上完全失控，狂失8分吞下赴美首敗，運動家寫下近50年第4次單局至少被攻下11分紀錄，終場1：13慘敗。
藤浪、大谷都是28歲，兩人在高校時期就很風光，2012年在日職選秀會分別被阪神虎、日本火腿隊首輪指名，隔年展開一軍生涯，暌違10年終於在大聯盟戰場相見，沒想到藤浪3局上突然「走鐘」，大聯盟首秀輸得相當難看。
藤浪前兩局都讓天使3上3下、吞下4次三振，3棒大谷1局上揮出一壘方向滾地球出局；但藤浪3局上被打了一輪，包括大谷1分打點在內的5支安打，還出現3次保送，只投2.1局慘敗。
他說：「第1局直球投得很好，3局上投了太多變化球，應該多投直球才對。」
從大好變成大壞，藤浪當然不滿意自己的表現，他表示，光是站上大聯盟投手丘不夠，回家後會好好想一想，「但今天就是今天。明天又是新的一天。」
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