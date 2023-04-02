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MLB／暌違十年對決打爆藤浪 大谷翔平給出評語

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平對藤浪晉太郎打出安打，串連起天使隊攻勢。 美聯社
大谷翔平對藤浪晉太郎打出安打，串連起天使隊攻勢。 美聯社

大谷翔平與高中同梯對手藤浪晉太郎在大聯盟的初次對決，由大谷占上風，2打數1安打，那支安打更點燃11分大局，讓天使隊最終以13：1擊敗運動家隊，大谷說：「我想串連攻勢。」

藤浪晉太郎加盟運動家隊後的初登板，在今天對上天使隊，前兩局投得虎虎生風，連續抓下6個出局數，包括4次三振，也讓大谷敲出滾地球出局。

然而3局上藤浪卻突然走鐘，開局保送後被連敲3安，丟掉2分，接著又是保送形成滿壘，此時遇到大谷翔平，投出的第二球就被敲成左外野安打，又掉1分，談到這支適時安打，大谷翔平表示：「當下想要串連攻勢，畢竟是滿壘，這是心中最想做到的事。」

至於與藤浪相隔10年再度對戰，大谷也說得老實，「我沒有等太多球，第1個打席也是很快就攻擊（第3球），對決樣本數很少很難給出評語，不過就這樣看來，我覺得是很棒的對決。」

藤浪一直投到丟掉6分才被換下，接手的歐勒（Adam Oller）也沒踩住煞車，讓天使單局攻下11分，大谷表示，藤浪前段不斷三振天使打者，「攻勢能夠適時展開真是太好了」。

天使 大谷翔平 運動家 藤浪晋太郎

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