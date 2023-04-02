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MLB／藤浪投2.1局失8分慘敗 對決大谷被揮1分打點安打
運動家隊日籍投手藤浪晉太郎今天初登板，大聯盟生涯首戰成為悲劇，只投2.1局失8分慘敗，兩度對決大谷翔平被揮出1分打點安打，天使隊終場13：1大勝，新球季首勝開張。
天使作客奧克蘭，前天開季首戰1：2落敗，大谷先發6局只被揮出兩支安打，狂飆10次三振，無關勝敗。
【 #エンゼルス 】#大谷翔平 が #藤浪晋太郎 からタイムリー、そして6回にもタイムリーを放ち2安打2打点の活躍！！開幕から2試合連続ヒットで打率は.375です👏#日本人選手情報#2023開幕https://t.co/1F8oNPYtKe pic.twitter.com/cK6sMSZS3C— MLB Japan (@MLBJapan) 2023年4月2日
兩隊今天進行3連戰第2戰，迦去在日本職棒阪神隊一軍10季的藤浪成為焦點，他一站上投手丘也展現霸氣，連續三振瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout），再讓大谷揮出一壘方向滾地球出局。
藤浪2局上又連續解決3名打者，再飆兩次三振，不料3局上投球表現判若兩人，面對前6名打者被揮出4支安打、兩次保送，包括被大谷揮出左外野安打，被打了一輪只解決1名打者，投不滿3局退場。
運動家第2任投手歐勒（Adam Oller）也失靈，這半局面對5名打者被揮出兩支安打、保送1次，包括瓦德兩分砲，球隊大勢已去。
天使3局下足足打了14人次，以7支安打、4次保送、兩支高飛犧牲打狂攻11分；藤浪先發2.1局用掉55球，其中33顆好球，被揮出5支安打、三振4次、保送3次，失8分全是自責分，吞下大聯盟首敗，目前防禦率是離譜的30.86。
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