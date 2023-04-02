MLB／藤浪投2.1局失8分慘敗 對決大谷被揮1分打點安打

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎今天初登板，大聯盟生涯首戰成為悲劇，只投2.1局失8分慘敗，兩度對決大谷翔平被揮出1分打點安打，天使隊終場13：1大勝，新球季首勝開張。

天使作客奧克蘭，前天開季首戰1：2落敗，大谷先發6局只被揮出兩支安打，狂飆10次三振，無關勝敗。

兩隊今天進行3連戰第2戰，迦去在日本職棒阪神隊一軍10季的藤浪成為焦點，他一站上投手丘也展現霸氣，連續三振瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout），再讓大谷揮出一壘方向滾地球出局。

藤浪2局上又連續解決3名打者，再飆兩次三振，不料3局上投球表現判若兩人，面對前6名打者被揮出4支安打、兩次保送，包括被大谷揮出左外野安打，被打了一輪只解決1名打者，投不滿3局退場。

藤浪晉太郎對決大谷翔平。 美聯社

運動家第2任投手歐勒（Adam Oller）也失靈，這半局面對5名打者被揮出兩支安打、保送1次，包括瓦德兩分砲，球隊大勢已去。

天使3局下足足打了14人次，以7支安打、4次保送、兩支高飛犧牲打狂攻11分；藤浪先發2.1局用掉55球，其中33顆好球，被揮出5支安打、三振4次、保送3次，失8分全是自責分，吞下大聯盟首敗，目前防禦率是離譜的30.86。