MLB／大谷翔平正面對決藤浪 同梯之爭未演先轟動

效力美國職棒大聯盟的日本「二刀流」球星大谷翔平，可能在日本時間4月2日與另一名日籍球員藤浪晉太郎上演投打對決。大谷11年前曾在春季甲子園賽事中，從藤浪手中敲出陽春砲。

日本年度高中棒球盛會、第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天精彩落幕，山梨學院高校以7比3擊敗報德學園高校，奪下隊史及山梨縣內高校在春季及夏季甲子園首座冠軍。

日本「日刊體育」報導，今年在大聯盟擔任開幕戰投手的大谷，目前預料將在第2場比賽以指定打擊出賽，而藤浪也可能將以先發投手在大聯盟初登板。大谷效力天使隊，藤浪效力奧克蘭運動家隊。

大阪桐蔭 藤浪投手

vs

花巻東 大谷選手 pic.twitter.com/hCUwGkN9LO — 高校野球なんでも情報＠ (@koukoyakyu_nan) March 25, 2023

回顧大谷與藤浪的「雙雄」首度投打對決，出現在2012年的春季甲子園首日賽事。當年就讀花卷東高校的大谷以4棒投手先發，就讀大阪桐蔭高校的藤浪則以9棒投手先發。

身為打者的大谷在11年前的這場比賽中，雖然第2局就從藤浪手上敲出一支右外野方向的全壘打，但最終花卷東還是以2比9敗給大阪桐蔭。

藤浪當時全場投出12次三振奪下完投勝，雖然大谷全場也投出11次三振，但因控球出現問題投出11次四死球（四壞球及觸身球），主投8又2/3局丟9分。

大谷與藤浪從高中開始就受到各界矚目。 截自網路

每日體育報導，兩人加盟日本職棒後，曾在2013年5月26日對決過，當時藤浪主投7局被敲6安丟1分成為勝利投手，但大谷也交出3打數2安打的好成績。

朝日新聞報導，2012年春季甲子園的大谷讓人看到不凡的打擊能力，但在投球方面則給人留下「未完成」的深刻印象。藤浪所屬的大阪桐蔭高校，2012年順利奪下春季甲子園冠軍。

如今兩人先後闖蕩大聯盟像是受到命運牽引一樣，所屬球隊都在同聯盟甚至位於同個州，且兩支球隊將在4月2日開幕第2戰對戰。