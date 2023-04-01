MLB／投球計時上路還不習慣 費城人捕手像離開水的魚

大聯盟為了加快比賽步調，本季引進多項新規，選手都還在適應中，費城人隊捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）就坦言自己像一隻離開水的魚，幾乎要喘不過氣，「身為捕手，你的工作是要讓投手慢下來，但現在你不能這麼做。」

費城人昨天在開幕戰一度取得5：0領先，戰局在4局下崩盤，遊騎兵單局灌進9分逆轉，費城人終場以7：11輸球，瑞爾穆托賽後談到這場比賽相當沮喪。

瑞爾穆托表示，「投球計時器上路後，你再也不能要投手慢下來，這太奇怪了，當對手攻勢順起來，而投手搖搖欲墜時，情況真的很難，你還是只能想辦法快點投球、拿到出局數，比賽氣勢的影響會變得非常巨大，所有事情都會快速發生，而投手很難緩一下、喘口氣。」

儘管投球計時在春訓已經上路，但瑞爾穆托認為還是有差異，「感覺非常不一樣，在春訓時出局數並不是那麼重要，但現在不一樣，身為捕手、投手，你的腦袋裡有百萬思緒在跑，但你現在沒有時間去衡量、抉擇你想做的事，只能投就對了。」

瑞爾穆托強調，自己不是想要找藉口，但棒球真的改變了很多，現在他們也只能盡快適應。