MLB／跑者散步害打者多1顆好球 大都會：大聯盟認錯了
大聯盟為了加快比賽步調，本季引進多項新規，昨天大都會隊疑似因一壘跑者阿隆索（Pete Alonso）回壘問題，讓打者多承擔1顆好球，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）一頭霧水，他今天受訪則透露，已經收到大聯盟的解釋，也承認錯誤給予麥尼爾1顆好球。
昨天大都會以5：3擊敗馬林魚，6局上阿隆索保送上壘後，輪到麥尼爾（Jeff McNeil）的打席，球數1好0壞時，主審瓦諾維（Larry Vanover）吹判麥尼爾自動多記1顆好球，外界看得一頭霧水，蕭瓦特也上場爭論，得到阿隆索太晚回壘、延誤比賽的解釋，最後摸摸鼻子回到休息區。
麥尼爾在這個打席最終敲出帶有打點的安打，但蕭瓦特賽後仍有滿肚子疑問，他昨天透露還要釐清究竟哪裡違規，「因為我收到2、3種版本，一開始是說阿隆索太晚回到一壘，但阿隆索上到三壘後得到不同說法。」
蕭瓦特今天賽前受訪再被問及此事，他透露已經收到大聯盟的解釋，坦承當下狀況不該給予麥尼爾一顆好球，「他們錯了，說以後不會再發生了。」蕭瓦特表示，之後若有選手發生因回壘延誤比賽的狀況，選手將會先被給予警告。
蕭瓦特也呼籲，裁判在與比賽步調的執法上應該更加寬厚，若選手不是刻意規避規定、遊走規則灰色地帶，吹判應該更審慎。
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