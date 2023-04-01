MLB／天使溢價球星拉扯球迷衣領吵架 大聯盟、警方要查
已被視為溢價球星，天使隊瑞登（Anthony Rendon）還在新球季的第一天就惹事生非，昨天一段拉扯球迷衣領的影片在網路上引起注意，大聯盟及奧克蘭警方都已經啟動調查。
天使昨天在開幕戰客場作戰，以1：2輸給運動家隊，賽後球員走進選手通道前，瑞登與一名身著運動家服飾的球迷發生糾紛，影片中可見他拉扯球迷的衣領，質問：「你剛剛說我什麼？你罵我Bxxxxx對吧？」
影片中並未錄下這位球迷是否回應，而瑞登則是朝球迷的方向伸手揮了一把但揮空，包括大谷翔平在內，多位天使選手當時都從瑞登的後方經過，目睹整起事件。
大聯盟發言人表示，「我們已經注意到這則影片，目前正在調查案發經過。」奧克蘭警方則表示，目前並未收到受害者報案，但警方已經啟動相關調查，了解事發經過。
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