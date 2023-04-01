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MLB／男子跳進道奇球場求婚結局 她說要嫁、他列黑名單
道奇球場昨天的開幕戰因突發事件失焦，一位名為胡亞雷斯（Ricardo Juarez）的男球迷跳進場內求婚，遭到保全擒抱撂倒後趕出場，至於他的下場？胡亞雷斯的求婚成功，但被道奇列入禁止進場的黑名單，還喜孜孜說：「一切值得」，甚至願意再來一次。
35歲的胡亞雷斯原本就打算在昨天向女友古提瑞茲（Stephani Gutierrez）求婚，但起初的計畫是在觀眾席上，他自承喝了酒後，冒出要做大事的念頭，「我不知道，我沒有多想什麼，就跳進了場內。」
Tbh all stadium proposals should be neutralized like this pic.twitter.com/T0IPsPfdAB— Emily Nyman (@EmSheDoesIt) 2023年3月31日
接下來就是在網路上瘋傳的畫面，他跳進場後跑了幾步，才剛單膝下跪，一位球場保全衝上前來以美式足球的擒殺將他撂倒，隨後將人架出場。
古提瑞茲透露，一接到男友後，他再次單膝下跪，詢問她是否願意嫁給他，「我馬上就說好。」
儘管已被道奇列入禁止進場的黑名單，但胡亞雷斯對所作所為絲毫沒有後悔，他的女友說：「他說很值得，他願意再來一次。」
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