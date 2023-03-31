MLB／曾克服投球失憶症今罹患焦慮症 巴德：很難承認的事

大聯盟賽季今天登場，洛磯隊37歲終結者巴德（Daniel Bard）經典賽期間曾砸傷太空人球星艾圖維（Jose Altuve），如今因焦慮症進入傷兵名單，他表示將花時間解決問題。

「這是一件很難承認的事，我以前也經歷過這種狀況」巴德說。

巴德也感謝球團接受他的狀況，「以自身經驗來看，我認為退一步，花時間解決問題，是最好的方法。」

今年經典賽巴德代表美國隊出賽，他卻在面對委內瑞拉的比賽中，砸傷艾圖維。巴德該場比賽沒解決任何打者，除了觸身球外，還被敲1安、投2保送，共失掉4分。

巴德生涯初期是一名出色的牛棚投手，2010年效力紅襪投出生涯年，出賽73場，防禦率僅1.93。不過他後來罹患投球失憶症，2013年出賽2場後就離開職棒賽場。7年過後，巴德和洛磯簽下小聯盟約，他最後重返大聯盟賽場，獲得該年的國聯東山再起獎。

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