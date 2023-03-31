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MLB／大谷本季首安要感謝禁布陣 3成打擊率不是不可能

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平的本季首安，在新球季第一場比賽就出現，而這要歸功於禁布陣的新規定上路，天使教頭尼文（Phil Nevin）就坦言，這一球如果是放在去年，「絕對是出局，毫無疑問。」

天使今天以1：2輸給運動家，大谷在投手丘上先發6局僅被敲2安打、無失分，送出10次三振，打擊區上則是3打數有1安打、吞下2K，另靠故意四壞上壘一次。

大谷的安打出現在第4局，接在楚奧特（Mike Trout）的保送之後，大谷打穿右邊防線，本季首安出爐。尼文不諱言，若時空背景仍是去年，大谷這球絕對是出局，在當時的局面甚至可能是雙殺。

「洛杉磯時報」討論大谷因禁布陣成為3成打擊率打者的可能性，報導開頭先是直言：「沒有任何事情改變，天使依然是天使。」揶揄此役大谷再度獨撐大局卻等不到勝利的窘境。

文中進一步提到，大谷去年打擊率2成73，根據大聯盟統計，他有88.3%的打席面對對手特殊布陣，而本季禁止布陣後，大谷的安打數、打擊率可望上揚。被問到這項規定是否會對他挑戰3成打擊率帶來幫助？大谷表示，沒試過不知道結果，「我今天被三振了兩次，打擊策略還需要調整，但我會以此（3成打擊率）為目標。」

天使 運動家

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