MLB／加快投球節奏！大谷翔平獨創電子暗號發送器使用方法

大聯盟新賽季今天開打，今年賽季投手將受計時器限制，不過可使用電子暗號發送器（PitchCom）發送暗號。大谷把PitchCom藏在左肩下方球衣裡，並記住裝置按鈕位置，自己發送暗號主導配球，以省下投球準備時間。

天使隊總教練奈文（Phil Nevin）解釋，「大谷有很多種球路，如果捕手主導配球，他卻一直搖頭，時間會不夠用，因為有時裝置不會立刻傳送。」

據大聯盟新規定，投手可使用電子投捕暗號裝置自己配球，不需再由捕手輸入暗號配球。天使其他投手也會使用，但他們是把PitchCom放在非投球手上，為了看見自己輸入的數字。

大谷翔平本場比賽主投6局無失分，送出10K、3保送，只被敲2安打，最快球速達101英哩。無奈下場後牛棚投手砸鍋，大谷無緣新賽季首勝。打線也無進一步攻勢，天使最終以1：2飲恨。

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