MLB／天使打線出局如風引熱議 日網嘆：大谷沒時間休息
天使隊以1：2遭到運動家隊逆轉，這是1901年來第26場投手在開幕戰繳出10K無失分的比賽，但大谷翔平卻成為第一個所屬球隊無法贏球的投手。日本球迷也不滿天使打線的發揮，紛紛在網路為大谷抱屈。
大谷翔平本場比賽主投6局無失分，送出10K、3保送，只被敲2安打，最快球速達101英哩。打擊則是3打數1安打，有1次保送。
天使打線全場只敲5安打，大谷賽後也坦言球隊缺乏適時一擊。楚奧特本場比賽3支0，不過其實有幾次打得結實，被對手美技接殺，對此楚奧特表示：「這就是棒球，我今天感覺還不錯，但他們就是接到了。」
日本球迷則同情「二刀流」大谷翔平沒時間休息，據日本媒體「ABEMA TIMES」報導，球迷在該媒體網路轉播時紛紛留言寫道：「攻勢太快結束了」、「大谷太忙了」、「幫大谷爭取時間」、「大谷和其他投手沒時間休息」。
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