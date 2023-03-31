MLB／最詭異計時器違規！跑者回壘太慢打者被計好球
大聯盟今天正式開季，投球計時器新規造就無數違規事件，其中最令人疑惑的是大都會隊跑者阿隆索（Pete Alonso）回壘太慢，打擊的麥尼爾（Jeff McNeil）被計一顆好球，現場轉播人員也一頭霧水。
麥尼爾6局一、三壘有人時上場打擊，一壘跑者是阿隆索。麥尼爾第1球擊出界外，阿隆索第一時間往二壘衝，隨後卻因回壘過慢遭主審認定違規，麥尼爾被多計1顆好球，判決一出讓轉播單位不可置信，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）也上場了解狀況，不過仍維持原判。
Jeff McNeil was given a strike by the plate umpire after Pete Alonso took too long getting back to first base pic.twitter.com/GbEb8ch6gD— SNY (@SNYtv) 2023年3月30日
據美媒《SNY》報導，投球計時器新規沒有具體規範跑者回壘時間，但大聯盟有賦予主審很大的自由裁量權，決定哪些事情構成違反計時。
根據現場轉播單位統計，阿隆索花15秒才回壘。這次判決沒有對比賽造成太大影響，麥尼爾該打席還擊出帶有1分打點的安打，大都會最終以5：3擊敗馬林魚隊。
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