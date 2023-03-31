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MLB／開幕戰10K、無失分球隊卻輸 大谷翔平史上第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使牛棚放火，大谷翔平開幕戰10k無失分仍錯過勝投。 美聯社
天使牛棚放火，大谷翔平開幕戰10k無失分仍錯過勝投。 美聯社

天使隊今天以1：2遭到運動家隊逆轉，大谷翔平6局好投只能見證勝投飛走，有多悲情？數據會說話，過去25位在開幕戰繳出10K以上、未失分的投手，無人所屬球隊輸掉比賽，大谷是第一人。

大谷去年在開幕戰面對太空人隊，投4.2局失1分、送出9K，最終承擔敗投；連續第二年為天使扛開幕戰先發，投球數據再升級，6局投完收工共用93球，只被敲2安打，壓制運動家分數一路掛蛋。

1：0的領先果然不保險，天使牛棚登板後危機連連，路普（Aaron Loup）第8局上場還沒拿到出局數，已經被連敲2安打追平比分，大谷的勝投沒了；泰普拉（Ryan Tepera）接手，再被狄亞茲掃出超前安，天使在「投手大谷」退場後，從天堂到地獄的速度堪稱搭電梯，情勢直線向下。

根據大聯盟統計，自1901年起，大谷是史上第26位在開幕戰投出10K以上、無失分的投手，卻是史上第一位所屬球隊輸球的。

這則數據文下方滿是揶揄天使的留言，像是「棒球季真的回來了」、「天使已經進入季中模式了」、「大谷總是持續不斷打破歷史」；也有人好奇問起，狄葛隆（Jacob deGrom）效力大都會隊時難道沒有締造過這項紀錄。

天使 運動家

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