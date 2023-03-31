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MLB／史上首位計時器違規者！小熊史卓曼：無法喘口氣

聯合新聞網／ 綜合報導
史卓曼成首位投球計時器違規者。 法新社
史卓曼成首位投球計時器違規者。 法新社

大聯盟本季實施多項新規，其中投球計時器最引人關注，小熊王牌投手史卓曼（Marcus Stroman）今天擔任開幕戰先發投手，成為史上第一位違規球員，他賽後直言計時器會對許多投手造成影響。

投球計時器規定投手拿到球後，壘上無人時要在15秒內投球，壘上有人則是20秒。若投手違規，將計一顆壞球；打者則要在8秒內進打擊區，違規就計1顆好球。史卓曼3局面對釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich），球數2好1壞，史卓曼準備投球前，回頭看二壘跑者過久，主審認定違規，史卓曼成為首位投球計時器新規的違規選手。

史卓曼本場比賽仍繳出6局8K無失分的好表現，率領小熊以4：0完封釀酒人。史卓曼賽後受訪時談到違規，「這很困難，投球計時器是很大的變動，我認為人們還沒真正意識到這一點。」

「即使我在攻守交換期間提前上場熱身，有時仍會感到很匆忙。當打者擊出界外球後，甚至沒時間擦拭新球」史卓曼說。

史卓曼直言這項規定會對許多投手造成困擾，並以自己為例，「我是投球前需要大吸一口氣的人，有時候會無法喘口氣，找不到投球前的呼吸方式。」

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