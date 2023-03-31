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MLB／熟悉的天使 大谷翔平6局無失分還是要看球隊輸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平帶著勝投資格退場，但天使隊還是守不住1：0領先局面。法新社
大谷翔平帶著勝投資格退場，但天使隊還是守不住1：0領先局面。法新社

2023年大聯盟球季的第一天，大谷翔平就先體會勝投飛走的滋味，今天先發6局無失分、送出10次三振，1：0的領先消逝在8局下，天使隊牛棚砸鍋，終場以1：2輸給運動家隊；「打者翔平」則是3打數1安打、有1次故意保送，吞下2K。

大谷連續兩年為天使扛開幕戰先發，此役擔任投手、第3棒，投手丘上以保送開局後，連續解決10人次，直到第4局、一出局後才被狄亞茲（Aledmys Diaz ）敲出安打，布朗（Seth Brown）補上二壘打、形成一三壘有人，危機時刻，大谷以連飆2K安全下庄。

天使打線則在5局上有所回應，烏謝拉（Gio Urshela）靠安打、保送、暴投進占三壘，歐霍普（Logan O'Hoppe）的安打為天使首開紀錄。

大谷投完6局收工，共用93球，只被敲2安打，壓制運動家分數一路掛蛋，而他送出10K，成為隊史第4人、第5人次在開幕戰送出雙位數三振，前4人次依序是1970年梅瑟史密斯（Andy Messersmith）11K、1973及1975年萊恩（Nolan Ryan）都是12K、2012年威佛（Jered Weaver）10K。

大谷帶著勝投資格退場，天使想守住1：0領先顯然太難，路普（Aaron Loup）第8局登板還沒拿到出局數，已經被連敲2安打追平比分，大谷的勝投沒了；泰普拉（Ryan Tepera）接手，再被狄亞茲掃出超前安，天使在「投手大谷」退場後，從天堂到地獄的速度堪稱搭電梯，情勢直線向下。

大谷去年在開幕戰面對太空人隊，先發4.2局失1分、送出9K，天使終場以1：3輸球，大谷承擔敗投；今天在1：0之際退場，勝投還是未能到手，此役無關勝敗，留待下一場登板日再挑戰本季首勝。

天使的領先飛走之際，美國球迷忍不住為大谷哀愁，留言：「還是那個熟悉的天使」、「如果大谷6局無失分、10K，天使還是贏不了運動家，那今年會是很漫長的一年」。

天使 運動家

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