MLB／紅人火球男飆「169公里」超狂魔球 大聯盟歷史第三人
紅人隊23歲火球男格林（Hunter Greene）今天在面對海盜隊的開幕戰中飆出105英哩（約169公里）速球，差點打破查普曼（Aroldis Chapman）2010年締造的105.8英哩（170.2公里）球速紀錄。
格林擔綱紅人開幕戰先發投手，前2局頻頻投出160公里以上的火球，第三局對上「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）時，飆出105英哩火球震驚全場球迷，他成為查普曼、紅雀隊希克斯（Jordan Hicks）後，史上第3位能投出105英哩以上的球員。
105 mph?!?!?!?!?!?! pic.twitter.com/XspOvpOeYY— Cincinnati Reds (@Reds) 2023年3月30日
巧合的是，查普曼2010年飆出那顆火球時，他當時同樣效力紅人，對手正好也是海盜。
23歲的格林是紅人1980年以來，最年輕的開幕戰先發，今天主投3.1局，就狂飆8次三振，但也投出3保送，被擊出5支安打失3分，紅人最終4：5不敵海盜。
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