MLB／投手大谷6局狂飆10K收工 看隊友自製美技高舉雙手

大谷翔平在2023年大聯盟球季的第一天雙刀出鞘，先發6局僅被敲2安打、無失分，狂飆10次三振，成為天使隊史第5人次、第4人在開幕戰送出雙位數三振。

結束經典賽之旅後，大谷穿回天使球衣，連續兩年為天使擔任開幕戰先發，此役擔任投手、第3棒。

Heat 101 with Professor Ohtani. pic.twitter.com/9ddL62oix9 — MLB (@MLB) 2023年3月31日

大谷開賽以保送開局後，連續解決10人次，直到第4局、一出局後才被狄亞茲（ledmys Diaz）敲出安打，布朗（Seth Brown）補上二壘打、形成一三壘有人，危機時刻，大谷以連飆2K安全下庄。

天使打線則在5局上有所回應，烏謝拉（Gio Urshela）靠安打、保送、暴投進占三壘，歐霍普（Logan O'Hoppe）的安打為天使首開紀錄。

5局下彼得森（Jace Peterson）的打席掃向右外野，右外野手瑞佛洛（Hunter Renfroe）判斷錯誤，上演旋轉跳躍後還是將這球收進手套，大谷在投手丘上見證即將產生的長打變接殺，也驚訝到高舉雙手。

NO LOOK CATCH?! WOW. 🤯



Even Shohei Ohtani was in disbelief



(via @Angels)pic.twitter.com/kR9jL4ybNi — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月31日

大谷投完6局收工，共用93球、55顆好球，只被敲出2安打，壓制運動家分數一路掛蛋，而他送出10K，成為隊史第4人在開幕戰送出雙位數三振，前3人依序是1970年梅瑟史密斯（Andy Messersmith）11K、1973及1975年萊恩（Nolan Ryan）12K、2012年威佛（Jered Weaver）10K。

大谷去年在開幕戰面對太空人隊，先發4.2局失1分、送出9K，天使終場以1：3輸球，大谷承擔敗投；今天在1：0之際退場，勝投能否到手，要寄望牛棚守成。

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