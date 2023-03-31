MLB／自動被三振第一人！紅襪狄佛斯準備打擊超時違規
大聯盟本季實施多項新規，其中投球計時器最引人關注，紅襪隊今天以9：10不敵金鶯隊，紅襪三壘手狄佛斯（Rafael Devers）成為史上首位「自動被三振」的球員。
大聯盟設立投球計時器，規定投手拿到球後，壘上無人時要在15秒內投球，壘上有人則是20秒。若投手違規，將計一顆壞球；打者則要在8秒內進打擊區，違規就計1顆好球。
狄佛斯8局下登場打擊，球數2好1壞時擊出界外球，隨後他退開打擊區休息一會，再回到打擊區準備，沒想到準備時間過長被認定違規，投手自動計一顆好球，狄佛斯慘遭「自動三振」。
Watch as Rafael Devers becomes the first player in MLB history to be called out because of a pitch clock violation. 😐— Codify (@CodifyBaseball) 2023年3月30日
There's just not enough time to safely step out between pitches (even foul balls). pic.twitter.com/owm6v86aHJ
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後表示：「沒有任何藉口，大家都知道規則。」
新賽季第一位「違規」的打者是巨人隊戴維斯（J.D. Davis），他第9局進打擊區前，花太多時間準備，自動被計一顆好球，最終在該打席遭到三振。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言