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MLB／自動被三振第一人！紅襪狄佛斯準備打擊超時違規

聯合新聞網／ 綜合報導
狄佛斯。 美聯社
狄佛斯。 美聯社

大聯盟本季實施多項新規，其中投球計時器最引人關注，紅襪隊今天以9：10不敵金鶯隊，紅襪三壘手狄佛斯（Rafael Devers）成為史上首位「自動被三振」的球員。

大聯盟設立投球計時器，規定投手拿到球後，壘上無人時要在15秒內投球，壘上有人則是20秒。若投手違規，將計一顆壞球；打者則要在8秒內進打擊區，違規就計1顆好球。

狄佛斯8局下登場打擊，球數2好1壞時擊出界外球，隨後他退開打擊區休息一會，再回到打擊區準備，沒想到準備時間過長被認定違規，投手自動計一顆好球，狄佛斯慘遭「自動三振」。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後表示：「沒有任何藉口，大家都知道規則。」

新賽季第一位「違規」的打者是巨人隊戴維斯（J.D. Davis），他第9局進打擊區前，花太多時間準備，自動被計一顆好球，最終在該打席遭到三振。

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