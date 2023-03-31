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MLB／大聯盟處女秀不畏低溫 吉田正尚：我的心在燃燒
紅襪隊季外最大補強吉田正尚，今天在開幕戰就擔任第4棒，4打數敲出2安打、貢獻1分打點，表現受到好評，而他賽後的金句更是掀起討論，對於在低溫中展開的大聯盟處女秀，他說：「天氣很冷，但是我的心在燃燒。」
紅襪今天在開幕戰與金鶯隊上演大混戰，兩軍合計敲出26支安打，紅襪終場以9：10輸球，吉田雙安，6局下一、二壘有人時的安打帶有1分打點；台將張育成則是坐滿全場板凳。
紅襪教頭柯拉（Alex Cora）給予吉田的表現好評，「他跟得上直球，也有不錯的選球，選掉那些引誘球，等待機會到來。」
波士頓球迷對他相當友善，從一上場就呼喊他的名字，第6局的這支安打，為吉田同步解鎖大聯盟首安、首打點，球團也為他收回這顆球留作紀念。
吉田以5年9000萬美元的價碼前進波士頓，價碼連他自己都曾坦言嚇到，外界質疑紅襪所開的合約是否溢價，吉田需要用球棒證明自己。
「這是我生涯裡新的一步，我很興奮能在我想待的地方跨出腳步。」此戰在華氏40度以下（約攝氏4.4度以下）的低溫中開打，吉田坦言很冷，但掛著笑容說「我的心在燃燒」，已被美國媒體浮誇點評為「史上最棒發言」。
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