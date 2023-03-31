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MLB／金鶯狀元捕手拉契曼5支5打爆紅襪 創多項歷史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
拉契曼刷新多項歷史紀錄。 法新社
拉契曼刷新多項歷史紀錄。 法新社

金鶯隊超級新星拉契曼（Adley Rutschman）開季繳出超狂表現，單場5打數5安打，4分打點，成為大聯盟史上首位繳出這項數據的球員。

拉契曼開幕戰5支5包含1發全壘打，是1937年後首位達成這數據的球員，同時是歷史首位捕手，也是金鶯自1954年搬遷至巴爾的摩以來首位。對此金鶯教頭海德（Brandon Hyde）表示：「他為金鶯創造歷史，這不會是唯一一次這麼說，他還能完成其他事，因為他是一名超級特別的球員。」

拉契曼首打席就轟出右外野方向全壘打，金鶯7局結束以10：4領先，最後2局被紅襪隊灌進5分，最終以10：9險勝。他受訪時表示：「今天早上醒來的時候很緊張，知道今天將是開幕戰。」他也談到比賽氛圍：「第九局進行一場勢均力敵的比賽，觀眾變得很吵雜，當我在場上時，覺得這件事很酷。」

拉契曼是2019年選秀狀元，去年賽季中登上大聯盟就成為主戰捕手，除了個人有好表現外，球隊戰績也扶搖直上，一度有機會殺進季後賽。去年賽季出賽113場，累積398打數101支安打，打擊率2成54，還有13轟、42分打點。最終在新人王票選不敵水手隊球星羅德里奎茲（Julio Rodriguez）。

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