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MLB／洋基背號告急 揭露當年給賈吉的99號其實有歪腦筋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉穿著99號打出成績，洋基球團認為他讓大號碼得迷人。法新社
賈吉穿著99號打出成績，洋基球團認為他讓大號碼得迷人。法新社

輝煌悠久的隊史，伴隨著全大聯盟最多的22個退休背號，洋基隊開始感受到背號見底的困擾，休息室經理庫庫札（Lou Cucuzza）將腦筋動到教練身上，有意在冬季會議正式提案不再分配號碼給教練。

The Athletic的報導揭露這則新聞，總是在為背號煩惱的庫庫札，向大聯盟營運部門副總經理希爾（Michael Hill）提案，現今教練已不像過去都穿球衣，而是穿著帽T或風衣，既然他們的衣服上不會顯示背號，還有分配背號給教練的需要嗎？庫庫札說：「他說，他們會再看看。」

庫庫札透露，他已與其他球隊的裝備經理聊過，已有人表態支持，有可能在下一次冬季會議中就正式提案。

0到99號的100個數字，洋基已退休了22個號碼，還有3個號碼是球團目前傾向先空著的，先前由田中將大使用的19號、沙巴西亞（CC Sabathia）使用的52號，洋基仍在等待份量足夠的選手穿上；69號則是美國人避諱的數字，洋基隊史僅1990年米爾斯（Alan Mills）使用過，他在春訓分配到這個背號，進入開季名單後只穿過1場，球團就要求他換背號。

報導中也揭露一則趣事，選手們多數喜歡背號越小越好，但洋基的22個退休背號有15個是30號以下，為了解決背號不足的問題，洋基裝備部門近年來已經開始「動手腳」，他們傾向在新秀剛上來大聯盟時給予較大的背號，祈禱他們打出成績後繼續留用原本的背號。

最著名的案例就是賈吉（Aaron Judge）、瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）參與春訓時，庫庫札分別給了兩人99、98號球衣。據庫庫札的回憶，其實他當時更想讓賈吉穿98號；賈吉也曾聊過背號的故事，「他們有開過玩笑，說想給個頭最大的選手最大的號碼。」賈吉穿著99號打出成績，讓庫庫札很滿意，「他讓大號碼變得迷人。」

若自家陣營的提案通過，布恩將會沒有背號，但他對此表示沒有意見，「比賽是選手在打，我沒差。」

洋基 賈吉 大聯盟

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