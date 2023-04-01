MLB戰火再起！神鱒Mike Trout 放眼世界大賽金盃

不久前才在WBC棒球經典賽冠軍戰與隊友上演史詩對決的神鱒Mike Trout，似乎仍難忘記經典賽的激情，休息沒多久即投入訓練迎接新賽季到來。他還傳訊息給總教練Phil Nevin說，在滿場球迷嘶吼加油與頂尖球員對決的氛圍，才是他所嚮往的，神鱒並透露自己真的好想打季後賽啊！

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雖然在經典賽中被隊友賞了再見三振，也粉碎美國隊的連霸之路。但Mike Trout慶幸自己在大聯盟開賽後跟大谷是同隊隊友。他說自己雖然在2014打過季後賽，但今年的WBC棒球經典賽他發現在充滿熱情與積極的氛圍下打球才是他所追尋的。因此他由衷盼望天使今年能打進季後賽。

自從2012年奧運移除棒球項目後，WBC棒球經典賽成為棒球運動最高聖殿。有別於世界盃最初僅限業餘球員參賽，WBC提列如限制投球數等保護球員機制後允許大聯盟球員參賽，各國陸續國家隊名義徵召球員，因此可說能在經典賽上場的球員個個大有來頭。

今年參加經典賽的大聯盟球星有美國隊打擊教練，同時也是棒球名人堂得主的小葛瑞菲Ken Griffey Jr.擔任。同時更與天使隊超級球星Mike Trout擔任《MLB：9局職棒23》遊戲代言人。此外包括費城先生Mike Schmidt，曾是第二屆WBC美國隊教練與洛磯隊首位進入名人堂的全能野手Larry Walker則多次擔任經典賽加拿大隊總教頭。

神鱒Mike Trout與名人堂得主小葛瑞菲不僅是今年經典賽矚目球星，更是《MLB：9局職棒23》遊戲代言人。 圖/ Com2uS 提供

此外，包括有大火車The Big Train之稱的Walter Johnson、地獄鐘聲響起就代表比賽結束的終結者Trevor Hoffman與巨錘Hank Aaron都是球迷心中永遠的大神。然而這些史詩級球員現在都可透過《MLB：9局職棒23》獲得。

名人堂多位史詩級大神也曾以不同身份參加過WBC棒球經典賽。 圖／Com2uS 提供

與熱愛棒球的玩家一起並肩作戰馳騁球場的《MLB：9局職棒23》至今已經邁入第七個年頭。為慶祝全新賽季到來，4月底前，登入就送LIVE白金許願球員禮包，玩家不僅可指定自己想要的球員白金卡，同時更可獲得自選球隊的球員白金卡，加上Mike Trout 2023賽季白金卡，讓玩家一開賽就可獲得最強組合征戰新賽季。

新一代數據魔人神鱒Mike Trout誓言將帶領全隊打進季後賽。 圖／Com2uS 提供

《MLB：9局職棒23》除持續規劃更多豐富寫實的遊戲內容與實際的回饋活動呈現給玩家外，更擁有大聯盟進階媒體（MLBAM）及美國職棒大聯盟球員協會（MLBPA）的完整協議授權，因此遊戲中玩家所使用的2千多名MLB球星與30座球場場景皆百分百高度還原。同時可自行調控的比賽模式，無論是上班搭車途中或午休空閒時間，玩家皆可無壓力的享受遊戲時光，不耽誤工作。2023賽季即將展開，快與神鱒Mike Trout一起努力，勇闖世界大賽吧！