Com2uS 《MLB 9局職棒23》新賽季盛大更新 鱒魚、小葛瑞菲雙星代言 經典接棒MLB傳奇再現！

手遊大廠Com2uS旗下的全球人氣棒球手遊《MLB 9局職棒23》正式更新了2023新賽季。

圖／Com2uS 提供

《MLB 9局職棒23》今年正式邁入系列遊戲歷史第15年。遊戲即時反映大聯盟所有球隊及最新球員資訊，展現最逼真的賽季。根據data.ai統計，在去年全球應用程式商店的MLB授權遊戲中，《MLB 9局職棒23》創下了最高營收紀錄。

本次更新新增MLB傳奇球星，大幅提升遊戲的樂趣。除了鱒魚Mike Trout之外，小葛瑞菲也加入代言人行列。在最新公開的影片當中，可以看到燃燒棒球魂的鱒魚，還有在9局下半兩人出局的情況下，依然不放棄希望並轟出全壘打的小葛瑞菲。過去與現在的兩位英雄將在《MLB 9局職棒23》相遇，也讓玩家倍感期待。

為了全世界的棒球迷，這次也推出了全新史詩球員。包括大聯盟歷史上的英雄「鐵鎚漢克 Hank Aaron」、國聯史上最強的終結者「地獄喪鐘 Trevor Hoffman」、棒球名人堂最初5人之一的「大火車 Walter Johnson」等傳奇人物。

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歡慶本次重大更新，《MLB 9局職棒23》準備了特別活動及賽季開幕紀念好禮，活動將從4月1日開跑。進行遊戲模式，即可獲得點數，使用點數，可在專用商店中引進史詩球員。每月將會變更商店的道具組成，玩家可重複引進想要的史詩球員，或是兌換各種有助於成長的道具。此外，為紀念賽季開幕，即日起只要在4月30日前登入遊戲，即可免費領取「球隊選擇白金球員禮包」、「高級技能變更券」、「界限突破券」等豪禮。

藉由本次更新，《MLB 9局職棒23》將反映所有球隊最新資訊、球員數據及實際聯盟日程，完美呈現MLB 2023賽季。玩家將可享受更加真實的遊戲。尤其是最近在2023世界棒球經典賽大展身手的球員們，也能在遊戲中見到他們的身影。

此外還有許多更新內容，例如新增小葛瑞菲Ken Griffey Jr.、傑基·羅賓森Jackie Robinson、羅伯托·克萊門特Roberto Clemente等6人的傳說球員卡；以及在預測勝負模式中新增了雙重賽。

圖／Com2uS 提供

Com2uS遊戲事業本部長表示，團隊為了呈現大聯盟新賽季的所有變化而努力，希望全世界球迷都能在《MLB 9局職棒23》與傳奇英雄們一起享受棒球真正的樂趣。

如欲了解更多詳情，請查看《MLB 9局職棒23》Facebook官方粉絲頁。

遊戲下載：https://mlb9i.onelink.me/P9qx/edeustwg

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