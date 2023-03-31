MLB／張育成坐板凳紅襪1分飲恨 教練稱吉田正尚「偉大球員」

紅襪隊今天在主場開幕戰以9：10不敵金鶯隊，旅美好手張育成今天未獲上場機會，日籍強打吉田正尚則繳出4打數2安打的成績，獲得教練高度讚賞。

金鶯前7局就以10：4領先，紅襪8局下展開反撲，先攻下3分，9局下紅襪再追加1分，隨後吉田正尚因對手失誤逃過雙殺，紅襪再添1分，不過下一棒打者杜沃（Adam Duvall）遭到三振，紅襪最終1分飲恨。

吉田正尚今天擔任第四棒，鎮守左外野。6局下一、二壘有人的情況下，擊出生涯首安同時帶回首打點，8局下再敲出平飛安打，總計今天4打數2安打1打點，1次觸身球保送上壘。

賽後紅襪總教練柯拉（Alex Cora）稱讚吉田是「偉大的球員」，他最喜歡6局那支安打，「那次擊球非常好，他會逐漸習慣快速球。」柯拉也補充說：「他是一名優秀的打擊者，揮棒很漂亮，打擊很廣角」。

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