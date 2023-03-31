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MLB／投不了開幕戰就去唱國歌 韋恩萊特歌喉嚇到隊友
因傷錯過開幕戰，紅雀隊41歲投手韋恩萊特（Adam Wainwright）的歌聲不缺席，今天在開場列隊後，主持人公布國歌演唱嘉賓，就是這位傳奇投手，讓全場爆出驚喜聲。
韋恩萊特高齡為國出征，在此次經典賽先發2場、合計8局，取得2勝0敗、。防禦率2.25，回到母隊後卻馬上進傷兵名單，他在日本、美國冠軍賽前於重訓室拉傷鼠蹊部，原本紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）屬意由他擔任開幕戰先發投手，如今只能從15天傷兵名單出發。
紅雀今天在開幕戰以9：10輸給藍鳥隊，更大的亮點在賽前就出現，選手列隊完畢後，主持人公布國歌演唱嘉賓，「一位即將出道的歌手，今年將展開在紅雀的最後一年賽季。」
球迷聽出端倪，連隊友都被蒙在鼓裡，當時就在韋恩萊特身旁的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），就被捕捉到驚訝成O型嘴、用球帽拍了大腿一下的畫面。
韋恩萊特走向麥克風前，沉穩完成這次任務，隨著完成最後一句歌詞，球迷為他爆出喝采聲，他也高舉雙手回應。其實，韋恩萊特向來就對歌唱很有興趣，曾在季外舉辦規模約500人的演唱會，與球迷同歡，這回在賽前演唱國歌表現也大受好評。
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