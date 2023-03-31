MLB／大都會再傳壞消息！韋蘭德開季就進傷兵名單

休賽季花重金補強的大都會隊再傳壞消息，塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）一場例行賽都還沒投，就因右肩拉傷進傷兵名單，預計無法出戰本周對馬林魚的比賽。

韋蘭德春訓時肩膀就出狀況，春訓最後一次出賽發生球速下降的情況，周三牛棚練投時確認傷勢，因此球團決定將他放進傷兵名單，預計下周重新評估傷勢。韋蘭德受訪時則透露，傷勢並不嚴重。

大都會本季開打前就有不少球員受傷，先是左投昆塔納（Jose Quintana）肋骨病變，接著牛棚投手昆拉德（Sam Coonrod）背肌不適，經典賽8強時，終結者狄亞茲（Edwin Diaz）右膝髕骨韌帶撕裂，恐整季報銷。

不過大都會今天仍在薛則（Max Scherzer）先發6局失3分的帶領下，以5：3擊敗馬林魚，收下開幕戰首勝。

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