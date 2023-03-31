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MLB／2023年第一轟就是賈吉 洋基教頭慶幸他沒出走

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「法官」開幕戰就開轟。 路透社
「法官」開幕戰就開轟。 路透社

大聯盟2023年球季今天開打，第一轟的主人不是別人，就是去年最「轟」狂的男人賈吉（Aaron Judge），今天在開幕戰首打席就開砲，洋基終場以5：0擊敗巨人隊，讓總教練布恩（Aaron Boone）忍不住感嘆，還好賈吉不在對手陣營。

賈吉去年以62轟締造美聯紀錄，季後上架成為自由球員，巨人就是積極爭取的球隊之一，對於來自加州、從小就是巨人迷的他來說，回家打球是很大的誘因，但造訪甲骨文球場時想像穿上巨人球衣的自己，卻讓他更清楚不想去洋基以外的地方。

「自由球員是必經過程，但最終我還是想待在我想待的地方。」賈吉在新球季的第一個打席，就讓全場為他吶喊「MVP」，1局下面對巨人先發投手韋伯（Logan Webb），就以陽春砲宣示全壘打王火力。

布恩透露，昨天才剛跟賈吉聊過，自己在今冬心情最陰暗的時刻，就是擔心賈吉可能不會回來了的時候，「想像開幕戰他在三壘側、穿著巨人球衣，實在不是個好念頭。」

賈吉的陽春砲為洋基吹起勝利號角，第4局托瑞斯（Gleyber Torres）敲出兩分砲，7局下3支安打串聯搶下2分，包括賈吉的安打再度建功，此役4打數敲出2安打、貢獻2分打點。

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）投6局僅被敲3安打、無失分，送出11次三振，刷新1991年李瑞（Tim Leary）的9K，改寫洋基開幕戰投手單場最多K紀錄。

賈吉 巨人 洋基

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