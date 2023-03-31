MLB／K破洋基隊史紀錄 柯爾賽後有冷知識要分享

洋基隊今天以5：0擊敗巨人隊，新球季開門紅，先發投手柯爾（Gerrit Cole）繳出6局好投之餘，還以11次三振改寫洋基隊史開幕戰最多K紀錄，賽後問起原紀錄保持人是誰，不是因為他不知道答案，而是想帶出一項冷知識。

柯爾以95球投6局僅被敲3安打、無失分，他在前4局就已送出10K打破紀錄，最終留下11K，刷新1991年李瑞（Tim Leary）的9K。

Gerrit Cole. 6 outs. 6 Ks. 😲 pic.twitter.com/TxGbGVVaW2 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年3月30日

賽後紐約媒體提問，打破這項紀錄對他的意義，柯爾反問：「這是由誰保持的紀錄？」得到答案後，竊笑回應：「他也是棕熊，我只是想帶出這件事。」加州大學洛杉磯分校（UCLA）體育校隊隊名為棕熊（Bruins），而柯爾、李瑞都來自這所學校。

柯爾坦言，新球季的第一場比賽，投到後面感覺有點疲憊，並未注意到這項紀錄，直到防護部門的主管多納（Steve Donahue）告訴他這項紀錄，虧他猶如行動年鑑般，柯爾笑稱：「他感覺記得很多像這樣的事情。」

此役在華氏39度（約攝氏3.9度）的低溫中開打，柯爾也遇到麻煩，控球時好時壞，但是，「我能在關鍵時刻投出我要的那顆球，捕手善用我們今天的武器，給了我們最大的容錯空間。」他的搭檔捕手是崔維諾（Jose Trevino）。

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