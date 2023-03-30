MLB／馬林魚新星加盟喬丹牌 簽約五位竟都是大咖
馬林魚新星齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）日前和喬丹品牌（Jordan）完成簽約，成為第5位加盟喬丹牌的大聯盟選手。
根據美媒《Bleacher Report》報導，齊澤姆透過聲明表示：「這對我來說意義重大。我一直想成為少數人中的一員，所以它是太棒了，這是我一直想要的，這也是我很高興成為其中的一部分。」
齊澤姆是大聯盟備受矚目的新星之一，今年球季是他第四個賽季。去年球季他受到背傷影響，出賽60場中敲出14轟、45分打點，打擊率2成54。
其他和喬丹品牌合作的選手有：道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以及目前是自由球員左投普萊斯（David Price）。
JAZZ ✖️ JORDAN 💎 “It’s just iconic.” @j_chisholm3 is now one of five MLB players signed to @Jumpman23 & the first Bahamian athlete signed. pic.twitter.com/QxN0Nl21cn— Roc Nation Sports (@RocNationSports) 2023年3月29日
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