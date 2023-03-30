MLB／紅雀捕手接班人特製釘鞋 向傳奇莫里納致敬

紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）在去年賽季結束後退休，被視為接班人的康崔拉斯（Willson Contreras）用一雙訂製球鞋，致敬這位當家鐵捕。

自2004年開始，紅雀隊開幕戰捕手都是莫里納，在他退休後將會看到新面孔康崔拉斯。康崔拉斯在去年從小熊轉戰紅雀，簽下5年8750萬美元（約台幣26.9億），準備接下當家捕手大位。

康崔拉斯在開幕戰將會穿上特製釘鞋，紅黃配色的鞋側印有「Respect」以及莫里納的背號「4」。康崔拉斯受訪時表示：「我想我必須對他表示某種致敬，我認為他應該得到這個甚至更多。」

莫里納自2004年開始效力紅雀，除了新人年、2020受疫情影響縮減賽季，以及去年賽季外，莫里納都至少出賽110場，生涯打擊率2成77，最為人所道的是高達40.28%的阻殺率。

紅雀於31日凌晨4時主場對藍鳥，展開新球季。

.@Cardinals catcher Willson Contreras will wear custom Yadier Molina tribute cleats for Opening Day pic.twitter.com/21dgxLcwpK — MLB Life (@MLBLife) 2023年3月29日

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