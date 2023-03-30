MLB／紅雀捕手接班人特製釘鞋 向傳奇莫里納致敬
紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）在去年賽季結束後退休，被視為接班人的康崔拉斯（Willson Contreras）用一雙訂製球鞋，致敬這位當家鐵捕。
自2004年開始，紅雀隊開幕戰捕手都是莫里納，在他退休後將會看到新面孔康崔拉斯。康崔拉斯在去年從小熊轉戰紅雀，簽下5年8750萬美元（約台幣26.9億），準備接下當家捕手大位。
康崔拉斯在開幕戰將會穿上特製釘鞋，紅黃配色的鞋側印有「Respect」以及莫里納的背號「4」。康崔拉斯受訪時表示：「我想我必須對他表示某種致敬，我認為他應該得到這個甚至更多。」
莫里納自2004年開始效力紅雀，除了新人年、2020受疫情影響縮減賽季，以及去年賽季外，莫里納都至少出賽110場，生涯打擊率2成77，最為人所道的是高達40.28%的阻殺率。
紅雀於31日凌晨4時主場對藍鳥，展開新球季。
.@Cardinals catcher Willson Contreras will wear custom Yadier Molina tribute cleats for Opening Day pic.twitter.com/21dgxLcwpK— MLB Life (@MLBLife) 2023年3月29日
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言