快訊

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

新冠疫情趨緩 快篩仍可實名制購買！第12輪4月1日實施

哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／小聯盟史上第一份勞資協議 通過後球員薪水兩倍漲

聯合新聞網／ 綜合報導
MLB球員工會主席克拉克（Tony Clark）去年九月肯定小聯盟工會的成立。 歐新社資料照
MLB球員工會主席克拉克（Tony Clark）去年九月肯定小聯盟工會的成立。 歐新社資料照

小聯盟球員公會於去年9月成立，日前傳來好消息，和大聯盟的協商的第一份勞資協議已有共識，待球員投票通過後，小聯盟球員薪水將至少漲兩倍以上。

根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）消息，大聯盟球員公會和小聯盟球員工會，集體協商達成協議，這份勞資協議將維持五年，通過後小聯盟的球員將會依層級不同上漲，是歷史上第一個適用於小聯盟的勞資協議。

協議通過後小聯盟球員將依層級上漲。截圖自Twitter／JeffPassan
協議通過後小聯盟球員將依層級上漲。截圖自Twitter／JeffPassan

由於這是前所未有的先例，因此還有大量的細解需要確認，後續也要待工會會員、大聯盟球團老闆們的同意。球員工會將期望能夠通過此協議。

除了薪水大幅增漲外，過去在休賽季、春訓期間，小聯盟球員是沒有薪水的，此協議通過後，將能「幾乎全年領薪」，並且在冬天會有六週的假期。

相關新聞

MLB／棒球季來啦！曾來台傳奇守護神李維拉 為洋基開幕戰開球

美國職棒大聯盟新球季將在明（31）日展開，兩聯盟共30支球隊都將會出賽。其中紐約洋基隊將在台北時間凌晨1時主場迎戰舊金山巨人隊，邀請到前傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）開球。 洋

MLB／官網預測大谷翔平包MVP+塞揚 台美混血大物也上榜

繼ESPN之後，大聯盟官網公布2023年年度獎項預測，經過87位專家投票，大谷翔平再次一個人占據兩個名額，美聯MVP、塞...

MLB／張育成連4年 進大聯盟開季名單

大聯盟新球季明天開打，30支隊伍同日亮相，台灣好手張育成在熱身賽以打擊率3成33作收，將展開第5個大聯盟球季，也是個人連...

MLB／小聯盟史上第一份勞資協議 通過後球員薪水兩倍漲

小聯盟球員公會於去年9月成立，日前傳來好消息，和大聯盟的協商的第一份勞資協議已有共識，待球員投票通過後，小聯盟球員薪水將至少漲兩倍以上。 根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）消息，

MLB／洋基21歲游擊大物開幕戰先發 披11號戰袍獲前輩認可

洋基21歲大物沃爾普（Anthony Volpe）確定在明（31）日的開幕戰中，扛下游擊手大任，除了獲得教頭布恩（Aaron Boone）、隊友認可外，前輩賈納（Brett Gardner）也同意他穿

MLB／投球計時器有效！春訓少打半小時 教頭：愛上它了

大聯盟今年賽季啟動不少新規定，春訓熱身賽看出影響，比賽時間比去年大幅縮減26分鐘，證明投球計時器有效；另外盜壘次數、滾地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦