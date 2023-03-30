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MLB／小聯盟史上第一份勞資協議 通過後球員薪水兩倍漲
小聯盟球員公會於去年9月成立，日前傳來好消息，和大聯盟的協商的第一份勞資協議已有共識，待球員投票通過後，小聯盟球員薪水將至少漲兩倍以上。
根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）消息，大聯盟球員公會和小聯盟球員工會，集體協商達成協議，這份勞資協議將維持五年，通過後小聯盟的球員將會依層級不同上漲，是歷史上第一個適用於小聯盟的勞資協議。
由於這是前所未有的先例，因此還有大量的細解需要確認，後續也要待工會會員、大聯盟球團老闆們的同意。球員工會將期望能夠通過此協議。
除了薪水大幅增漲外，過去在休賽季、春訓期間，小聯盟球員是沒有薪水的，此協議通過後，將能「幾乎全年領薪」，並且在冬天會有六週的假期。
BREAKING: A deal is in place between the minor league players in the MLBPA and Major League Baseball on the historic first collective-bargaining agreement for minor leaguers, union officials tell ESPN. Deal is five years and includes at least 2x pay at all levels of the minors.— Jeff Passan (@JeffPassan) 2023年3月30日
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