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MLB／洋基21歲游擊大物開幕戰先發 披11號戰袍獲前輩認可

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基21歲大物沃爾普（Anthony Volpe)將在明日開幕戰擔任先發游擊手。 美聯社
洋基21歲大物沃爾普（Anthony Volpe)將在明日開幕戰擔任先發游擊手。 美聯社

洋基21歲大物沃爾普（Anthony Volpe）確定在明（31）日的開幕戰中，扛下游擊手大任，除了獲得教頭布恩（Aaron Boone）、隊友認可外，前輩賈納（Brett Gardner）也同意他穿上背號11號球衣。

沃爾普在穿上11號球衣前，曾致電給的上一位背號使用者賈納，據賈納經紀人表示：「他給了沃爾普完全的認可，並祝願他在攻防兩端一切順利。」

沃爾普2019年被洋基隊在首輪選入，當年也被列入最佳潛力新秀第14名。在春訓階段，沃爾普就曾獲得隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）的認可，認為他「除了在守備上發揮作用，也是個有競爭力的打者。」

洋基自2009年後，只有三位新秀在開幕戰先發，分別是賈納、賈吉及沃爾普。沃爾普也成為1996年繼基特（Derek Jeter）後洋基最年輕的先發游擊手。

洋基

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