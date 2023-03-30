MLB／棒球季來啦！曾來台傳奇守護神李維拉 為洋基開幕戰開球

美國職棒大聯盟新球季將在明（31）日展開，兩聯盟共30支球隊都將會出賽。其中紐約洋基隊將在台北時間凌晨1時主場迎戰舊金山巨人隊，邀請到前傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）開球。

洋基日前通過推特宣布，再次邀請到李維拉這位生涯累積653次救援成功的傳奇，替開幕戰開球。消息一出後，紛紛勾起許多洋基球迷的回憶，還有球迷貼上李維拉從牛棚要上場的動圖，並留言「他可以像這樣出來嗎？拜託」。

李維拉曾在經典賽期間來台，當時是為中華隊首戰對上巴拿馬的比賽開球，並且是由同期洋基隊友王建民來接捕，讓老球迷直呼這個組合太夢幻。不過由於李維拉是巴拿馬籍，因此也有網友認為這是在幫巴拿馬助長氣勢。

開幕戰洋基派出當家王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，巨人則是派上韋柏（Logan Webb）兩人上個賽季分別拿下了13、15勝。除了李維拉外，洋基還邀請到DJay Jung於賽前和局間表演，以及音樂劇演員Adrianna Hicks領唱國歌。

Our #OpeningDay festivities!



Pregame ceremonies begin tomorrow at 12:30 PM 🙌 pic.twitter.com/MvvVpOj45x — New York Yankees (@Yankees) 2023年3月29日

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