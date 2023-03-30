快訊

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

他賣衣服一年營收最高5千萬…51歲收掉開計程車！ 賺錢觀曝光：要抓到時代趨勢

不斷更新／台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 11點19分救出第一人

MLB／棒球季來啦！曾來台傳奇守護神李維拉 為洋基開幕戰開球

聯合新聞網／ 綜合報導
2019年洋基對上金鶯隊的開幕戰，就曾邀請李維拉開球。 歐新社
2019年洋基對上金鶯隊的開幕戰，就曾邀請李維拉開球。 歐新社

美國職棒大聯盟新球季將在明（31）日展開，兩聯盟共30支球隊都將會出賽。其中紐約洋基隊將在台北時間凌晨1時主場迎戰舊金山巨人隊，邀請到前傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）開球。

洋基日前通過推特宣布，再次邀請到李維拉這位生涯累積653次救援成功的傳奇，替開幕戰開球。消息一出後，紛紛勾起許多洋基球迷的回憶，還有球迷貼上李維拉從牛棚要上場的動圖，並留言「他可以像這樣出來嗎？拜託」。

李維拉曾在經典賽期間來台，當時是為中華隊首戰對上巴拿馬的比賽開球，並且是由同期洋基隊友王建民來接捕，讓老球迷直呼這個組合太夢幻。不過由於李維拉是巴拿馬籍，因此也有網友認為這是在幫巴拿馬助長氣勢。

開幕戰洋基派出當家王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，巨人則是派上韋柏（Logan Webb）兩人上個賽季分別拿下了13、15勝。除了李維拉外，洋基還邀請到DJay Jung於賽前和局間表演，以及音樂劇演員Adrianna Hicks領唱國歌。

洋基 李維拉

相關新聞

MLB／棒球季來啦！曾來台傳奇守護神李維拉 為洋基開幕開球

美國職棒大聯盟新球季將在明（31）日展開，兩聯盟共30支球隊都將會出賽。其中紐約洋基隊將在台北時間凌晨1時主場迎戰舊金山巨人隊，邀請到前傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）開球。 洋

MLB／官網預測大谷翔平包MVP+塞揚 台美混血大物也上榜

繼ESPN之後，大聯盟官網公布2023年年度獎項預測，經過87位專家投票，大谷翔平再次一個人占據兩個名額，美聯MVP、塞...

MLB／張育成連4年 進大聯盟開季名單

大聯盟新球季明天開打，30支隊伍同日亮相，台灣好手張育成在熱身賽以打擊率3成33作收，將展開第5個大聯盟球季，也是個人連...

MLB／投球計時器有效！春訓少打半小時 教頭：愛上它了

大聯盟今年賽季啟動不少新規定，春訓熱身賽看出影響，比賽時間比去年大幅縮減26分鐘，證明投球計時器有效；另外盜壘次數、滾地...

MLB／天使春訓熱身賽二連霸 美網友：大谷、鱒魚總算奪冠了

《FOX Sports: MLB》推特稍早上傳一張天使隊徽加冕皇冠的圖片，難道天使終於在MLB奪冠了嗎？原來，球隊於方才結束的春訓熱身賽中，奪下了最佳戰績。 即便兩大主力大谷翔平、楚奧特（Mik

MiLB／沙子宸下周赴美 看經典賽熱血想拚中華隊

美國職棒運動家隊旅美小將沙子宸預計4月3日赴美，迎接生涯第一個職棒球季，身材單薄的他在台灣的時間努力增重，期待春訓順利接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦