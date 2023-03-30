MLB／投球計時器有效！春訓少打半小時 教頭：愛上它了

大聯盟今年賽季啟動不少新規定，春訓熱身賽看出影響，比賽時間比去年大幅縮減26分鐘，證明投球計時器有效；另外盜壘次數、滾地球安打數也都增加。

大聯盟官網公布春訓五大變化，其中第一項就是場均比賽時間為2小時35分，比起去年春訓的3小時01分少了26分鐘，不過場均得分10.2，對比去年的10.6差異並不大，其他打者數據也是如此，投球計時器的採用確實加速比賽節奏。

第二也跟投球計時器有關，就是超時違規次數遞減，去年小聯盟球季採用時，就有球員反應需要1個月時間適應，因此大聯盟今年從春訓開始使用，超時違規也從第一周的場均2.03次到最後一周降低到1.48次。

第三點則是盜壘次數增加，由於壘包加大，加上限制牽制次數，投手1打席內若3次牽制都沒抓到打者，將形成投手犯規，每場企圖盜壘次數從去年的1.6次增加到2.23次，盜壘成功率也從71%增加到77%。

第四則是限制極端布陣後，滾地球安打變多了，不會再看到二壘手站在外野沒收可能穿越的安打，滾地球形成安打率從去年的2成33上升到今年的2成49，連帶BABIP（球打進場內形成安打的機率）也上升到3成17，是自2016年來的新高。

第五點則是跟經典賽相比，大聯盟新規則確實帶來新的風氣，沒有投球計時器的經典賽場均比賽時間要3小時10分，比大聯盟熱身賽多了35分鐘，不過場均得分大聯盟10.2而高過經典賽的9.9。

去看委內瑞拉對波多黎各之戰的馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）就說：「我大概5局打完就離開了，因為那時候已經打了2個半小時，我原本不確定投球計時器的影響，但我現在愛上它了，我是投球計時器的支持者。」

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