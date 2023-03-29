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MiLB／沙子宸下周赴美 看經典賽熱血想拚中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
112年全國社區學生棒球大賽，美國職棒運動家旅美小將沙子宸被小球員排隊要簽名。記者蘇志畬／攝影
112年全國社區學生棒球大賽，美國職棒運動家旅美小將沙子宸被小球員排隊要簽名。記者蘇志畬／攝影

美國職棒運動家隊旅美小將沙子宸預計4月3日赴美，迎接生涯第一個職棒球季，身材單薄的他在台灣的時間努力增重，期待春訓順利接軌，生涯要從哪一階層起步？先不給自己預設答案。

沙子宸今天現身為第二屆「全國社區學生棒球大賽」站台，他的棒球生涯起點也是社區棒球，直到高中才開始接受科班訓練，到國立體育大學繼續成長，19歲的他在今年獲得運動家的合約，簽約金37.5萬美元（另含5萬美元獎學金）。

從社區棒球打到美職，沙子宸的經歷成為現場小球員的動力，記者會後紛紛找他簽名，沙子宸表示：「現場很多球隊我都有對過，一開始也沒想到自己可以到美國職棒，只是期待每周六、日的比賽，想要變強，有著這樣發自內心的動力。」

沙子宸下周要開啟旅美生涯，近期在台灣於國體大、私人訓練中心訓練，球團給他的菜單除了重訓外還包括增重，190公分高、76公斤重的他先以80公斤為目標，「投球、重訓都滿順利，很享受這段打造身體素質的時間，期待到那邊驗收成果。」

運動家隊期待沙子宸今年能夠從1A出發，定位放在先發投手，不過沙子宸表示，重點還是先到美國春訓，「拿出最好的表現，從哪裡開始我都OK。」

在台灣的時間，沙子宸也沒錯過世界棒球經典賽，看著中華隊一場場賽事，沙子宸說：「非常熱血，也以此當作目標，獲選國家隊一直是我的夢想，目前還沒有機會實現。」

112年全國社區學生棒球大賽，美國職棒運動家旅美小將沙子宸到場站台。記者蘇志畬／攝影
112年全國社區學生棒球大賽，美國職棒運動家旅美小將沙子宸到場站台。記者蘇志畬／攝影

棒球 運動家 美國職棒

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