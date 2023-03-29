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MLB／天使春訓熱身賽二連霸 美網友：大谷、鱒魚總算奪冠了

聯合新聞網／ 綜合報導
天使為本屆仙人掌聯盟冠軍。 截自《FOX Sports: MLB》推特
天使為本屆仙人掌聯盟冠軍。 截自《FOX Sports: MLB》推特

《FOX Sports: MLB》推特稍早上傳一張天使隊徽加冕皇冠的圖片，難道天使終於在MLB奪冠了嗎？原來，球隊於方才結束的春訓熱身賽中，奪下了最佳戰績。

即便兩大主力大谷翔平楚奧特（Mike Trout）中途因出征經典賽離隊，天使仍然在本季仙人掌聯盟（Cactus League）表現優異，獲得18勝11負戰績，雖然比皇家隊少一勝，卻仍憑藉較高的勝率攀上第一名。

由於去年同樣以11勝6負拔得頭籌，所以天使今年不僅是奪冠，還是締造春訓二連霸的偉業，也讓美國網友不禁笑道，「大谷與神鱒終於拿到戒指了。」也有部分留言認真地說：「有最好的兩名球員，天使這季得進入季後賽，沒有藉口。」

不過，如果從去年經驗來看，好的開頭似乎不代表好的結果。即便上季於春訓稱王，天使例行賽戰績仍萎靡不振，整季73勝89負的戰績，延續了他們的季後賽荒。此外，在仙人掌聯盟排名第二的皇家，上季例行賽也僅有65勝97敗。

有趣的是，在葡萄柚聯盟（Grapefruit League）奪下冠軍的紅雀隊，同樣是以二連霸之姿稱霸春訓，代表這兩年春訓聯盟被天使與紅雀兩隊壟斷。

MLB 大谷翔平 楚奧特 天使

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