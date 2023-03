MLB／天使春訓熱身賽二連霸 美網友：大谷、鱒魚總算奪冠了

《FOX Sports: MLB》推特稍早上傳一張天使隊徽加冕皇冠的圖片,難道天使終於在MLB奪冠了嗎?原來,球隊於方才結束的春訓熱身賽中,奪下了最佳戰績。

即便兩大主力大谷翔平、楚奧特(Mike Trout)中途因出征經典賽離隊,天使仍然在本季仙人掌聯盟(Cactus League)表現優異,獲得18勝11負戰績,雖然比皇家隊少一勝,卻仍憑藉較高的勝率攀上第一名。

由於去年同樣以11勝6負拔得頭籌,所以天使今年不僅是奪冠,還是締造春訓二連霸的偉業,也讓美國網友不禁笑道,「大谷與神鱒終於拿到戒指了。」也有部分留言認真地說:「有最好的兩名球員,天使這季得進入季後賽,沒有藉口。」

不過,如果從去年經驗來看,好的開頭似乎不代表好的結果。即便上季於春訓稱王,天使例行賽戰績仍萎靡不振,整季73勝89負的戰績,延續了他們的季後賽荒。此外,在仙人掌聯盟排名第二的皇家,上季例行賽也僅有65勝97敗。

有趣的是,在葡萄柚聯盟(Grapefruit League)奪下冠軍的紅雀隊,同樣是以二連霸之姿稱霸春訓,代表這兩年春訓聯盟被天使與紅雀兩隊壟斷。

The @Angels finish Spring Training with the best record in the Cactus League 🏜️ pic.twitter.com/2f0xuefeDK

Here are the teams that finished with the best records in the Cactus and Grape Fruit Leagues! 🌵😎 pic.twitter.com/oKgbScf92e